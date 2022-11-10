Ve Arda Güler A Milli Takım'da! İşte ilk kez A Milli Takım'a alınan 4 futbolcu..

Ve Arda Güler A Milli Takım'da! İşte ilk kez A Milli Takım'a alınan 4 futbolcu..

A Milli Futbol takımı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda yer alan 4 isim ilk kez A Milli Takım'da! İşte o isimler..

A Milli Futbol Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadronun açıklanmasından sonra kadroya ilk defa alınan 4 isim heyecan yarattı. İlk kez A Milli takım forması giyecek genç isimler sosyal medyada gündeme oturdu.

İşte Aday Kadro

Açıklanan aday kadroda bulunan 4 futbolcu ilk kez A Milli Futbol takımı kadrosuna seçildi. İşte ilk kez A Milli takıma davet edilen o dört isim..

Arda Güler (Fenerbahçe)

Emirhan İlkhan (Torino)

Samet Akaydın (Adana Demirspor)

Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)