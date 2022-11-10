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- Ve Arda Güler A Milli Takım'da! İşte ilk kez A Milli Takım'a alınan 4 futbolcu..
Ve Arda Güler A Milli Takım'da! İşte ilk kez A Milli Takım'a alınan 4 futbolcu..
A Milli Futbol takımı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda yer alan 4 isim ilk kez A Milli Takım'da! İşte o isimler..
- 10.11.2022 - 16:40
A Milli Futbol Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Aday kadronun açıklanmasından sonra kadroya ilk defa alınan 4 isim heyecan yarattı. İlk kez A Milli takım forması giyecek genç isimler sosyal medyada gündeme oturdu.
İşte Aday Kadro
Açıklanan aday kadroda bulunan 4 futbolcu ilk kez A Milli Futbol takımı kadrosuna seçildi. İşte ilk kez A Milli takıma davet edilen o dört isim..
Arda Güler (Fenerbahçe)
Emirhan İlkhan (Torino)
Samet Akaydın (Adana Demirspor)
Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)