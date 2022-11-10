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    Ve Arda Güler A Milli Takım'da! İşte ilk kez A Milli Takım'a alınan 4 futbolcu..

    A Milli Futbol takımı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroda yer alan 4 isim ilk kez A Milli Takım'da! İşte o isimler..
    • 10.11.2022 - 16:40
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    Ve Arda Güler A Milli Takım'da! İşte ilk kez A Milli Takım'a alınan 4 futbolcu..

    A Milli Futbol Takımımızın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

    Aday kadronun açıklanmasından sonra kadroya ilk defa alınan 4 isim heyecan yarattı. İlk kez A Milli takım forması giyecek genç isimler sosyal medyada gündeme oturdu.

    İşte Aday Kadro

    Ve Arda Güler A Milli Takım da! İşte ilk kez A Milli Takım a alınan 4 futbolcu.. #1

    Açıklanan aday kadroda bulunan 4 futbolcu ilk kez A Milli Futbol takımı kadrosuna seçildi. İşte ilk kez A Milli takıma davet edilen o dört isim..

    Arda Güler (Fenerbahçe)

    Ve Arda Güler A Milli Takım da! İşte ilk kez A Milli Takım a alınan 4 futbolcu.. #2

    Emirhan İlkhan (Torino)

    Ve Arda Güler A Milli Takım da! İşte ilk kez A Milli Takım a alınan 4 futbolcu.. #3

    Samet Akaydın (Adana Demirspor)

    Ve Arda Güler A Milli Takım da! İşte ilk kez A Milli Takım a alınan 4 futbolcu.. #4

    Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)

    Ve Arda Güler A Milli Takım da! İşte ilk kez A Milli Takım a alınan 4 futbolcu.. #5


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