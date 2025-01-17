Veda ihtimali! Beşiktaş'ta Cher Ndour gelişmesi

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Süper Lig'de 19 hafta sonunda topladığı 30 puanla 6. sırada bulunan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takımla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş'ta gidecek oyuncular listesine Cher Ndour'un da dahil edilebileceği belirtildi.

YOLLAR AYRILABİLİR

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş kurmaylarının, yabancı kontenjanı ile orta sahadaki kalabalık nedeniyle Cher Ndour ile devre arasında yollarını ayırabileceği aktarıldı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

20 yaşındaki orta saha, kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 21 maça çıktı. İtalyan oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.

Cher Ndour için Beşiktaş ile Paris Saint-Germain arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesi yer almıyor.