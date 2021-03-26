Vedat Muriç: 5 yıl daha Lazio ile sözleşmem var

Vedat Muriç: 5 yıl daha Lazio ile sözleşmem var

İsmi eski takımı Fenerbahçe ile anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç, Lazio'da mutlu olduğunu ve takımda kalacağını söyledi.

İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Vedat Muriç, hakkında çıkan transfer haberleri için açıklama yaptı.

Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve İtalyan kulübü tarafından 15-16 milyon euro bonservis bedeli beklenerek satış listesine konduğu ifade edilen Muriç, kariyerine Lazio'da devam edeceğini açıkladı.





"5 YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"

Kosova'nın Litvanya ile oynadığı hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulunan Vedat Muriç, "Lazio'da şu ana kadar pek çok şansızlık yaşadım. Koronavirüs sürecini yaşadım, daha sonra sakatlandım, kültürel farklılıklar oldu... Takımımla beraber Avusturya'daki kamp çalışmalarını da kaçırdım. Şu anda yapmam gereken çok daha fazla çalışmam ve İtalyanca öğrenmem. Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var ve Roma'da kendimi çok mutlu hissediyorum." dedi.



