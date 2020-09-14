Vedat Muriç 700 bin eurodan vazgeçti

Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Kosovalı golcü Vedat Muriç'in İtalya'ya transfer olmak için 700 bin euroluk alacağından vazgeçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriç ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

700 BİN EURODAN VAZGEÇTİ

Vedat'ın geçen sezondan 500 bin ve Ağustos ayına ait olan 200 bin eurodan vazgeçtiği öğrenildi.

Muriç, "Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim." dedi