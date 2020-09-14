Dolar
7.4891
0.2208%
Euro
8.8943
0.4506%
Altın
1959.92
1.0096%
Borsa
1108.37
0.5141%
G. Altın
471.779
1.1901%
Bitcoin
79809.98
2.9124%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Vedat Muriç 700 bin eurodan vazgeçti

    Fenerbahçe'den Lazio'ya giden Kosovalı golcü Vedat Muriç'in İtalya'ya transfer olmak için 700 bin euroluk alacağından vazgeçtiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 17:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Vedat Muriç 700 bin eurodan vazgeçti

    Fenerbahçe'nin İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya gönderdiği Vedat Muriç ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

    700 BİN EURODAN VAZGEÇTİ

    Vedat'ın geçen sezondan 500 bin ve Ağustos ayına ait olan 200 bin eurodan vazgeçtiği öğrenildi.

    Muriç, "Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim." dedi

    Vedat Muriç 700 bin eurodan vazgeçti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir