Vedat Muriç: F.Bahçe'nin efsanelerinden olmak istiyorum

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, sarı-lacivertli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Ç.Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç, NTV'ye konuştu.

Sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirten Muriç, ''Karar vermem hiç zor olmadı. Hayalini kurduğum forma, hayalini kurduğum taraftar, kitle, camiadayım. İnşallah daha uzun seneler bu formaya, armaya hizmet edeceğim. İlk hedefim bu formayla şampiyonluklar yaşamak, Avrupa'da önemli başarılar elde etmek. Her zaman söylüyorum, inşallah kariyerimi burada noktalarım. Bu takıma uzun yıllar hizmet edip bu takımın efsanelerinden olmak istiyorum.'' dedi.

''BURADA OYNAMAM ALLAH'IN BİR LÜTFU''

Babasının yarım kalan hikayesini tamamlamak için futbola başlayan, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan dedesi sayesinde Fenerbahçe ile tanışan Vedat Muriç, sarı-lacivertli formayı giymenin kendisi için Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi:

''Bana, 'Kosova'dan 5-10 yıl sonra Fenerbahçe'de oynayacaksın' deseler komik bile değildi. 'Dalga mı geçiyorsun?' derdim insanlara çünkü hayali bile çok zor. Özellikle savaş atlatmış bir ülkeden sonra buralara gelmek benim için Allah'ın bir lütfu. Bazen evdekilere, 'Bu bir rüyaysa beni uyandırmayın. Çünkü bu çok güzel bir rüya' diyorum.''