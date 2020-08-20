Vedat Muriç Lazio ile anlaştı

Sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Vedat Muriç de tıpkı Elif Elmas gibi Serie A'nın yolunu tuttu. Lazio takımı Kosovalı futbolcu için 18 milyon euro artı bonus vermeyi kabul etti.

Transfer sezonunun en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe'de bu kez gelenler değil giden konuşuluyor.

KOSOVALI YILDIZ LAZIO'DA

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, 18 milyon euro artı bonuslar karşılığında Serie A takımlarından Lazio'nun yolunu tuttu.

VEDAT'A 5 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan kulübünün 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 2 milyon euro garanti ücret artı bonus vereceği öğrenildi. Sözleşmenin süresi ise 5 yıllık olarak belirlendi.

Öte yandan İtalyan basını, Vedat Muriç'in pazar veya pazartesi günü İtalya'ya giderek sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacağını kaydetti.

Muriç bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 17 gol 7 asist ile takımının en golcü ismi oldu.