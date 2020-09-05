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Vedat Muriç Lazio'da
Sarı lacivertli forvet Vedat Muriç, bir süredir devam eden transfer süreci sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.
- İHA
- 05.09.2020 - 23:41
Lazio Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.
Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı.
BONSERVİS BEDELİ 17.5 MİLYON EURO
İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.
Vedat Muriqi önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek.