Vedat Muriç Lazio'da

Sarı lacivertli forvet Vedat Muriç, bir süredir devam eden transfer süreci sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

Lazio Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı.

Bir süredir transfer görüşmeleri devam eden futbolcu için Lazio ve Fenerbahçe anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ 17.5 MİLYON EURO

İtalyan temsilcisi Lazio ile 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kosovalı futbolcu için mavi-beyazlılar 17.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Muriqi'nin sonraki satışından ise yüzde 5 pay alacak.

Vedat Muriqi önümüzdeki günlerde transferin resmiyeti dönüşmesi için İtalya'ya gidecek.