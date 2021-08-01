Vedat Muriç: Lazio'da kalacağım

İsmi Fenerbahçe'yle anılan Kosovalı golcü Vedat Muriç, İstanbul ziyareti esnasında transfere dair iddialara yanıt verdi.

Forvet bölgesine takviye yapmak isteyen ve çalışmalarını titizlikle sürdüren Fenerbahçe'de gündeme eski golcüsü Vedat Muriç gelmişti.

Kosovalı golcünün geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ortaya çıkmış ve sarı-lacivertli takımla transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü.

ALİ KOÇ YALANLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün düzenlenen Divan Kurulu toplantısında Kosovalı golcünün transfer gündeminde olmadığını söylemiş ve "Transferdeki sessizliğimiz sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli adımlar. Taraftarlarımız rahat olmasını rica ediyorum. Bir sürü isim telafuz ediliyor. Mesela Boupendza. Biz Boupendza ile hiç görüşmedik ama zannedersiniz yarın gelecek. Vedat Muriç iki gün tatile geliyor, 'Fenerbahçe'ye transfere geldi.' deniyor. Yok" ifadelerini kullanmıştı.





"LAZIO'DA KALACAĞIM"

Vedat Muriç'in 3 günlük İstanbul ziyaretinin nedeni belli oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre golcü futbolcunun 3 günlük tatil için İstanbul'a geldiği, sonrasında ise İtalya'ya geri dönerek Lazio kampına katıldığı belirtildi.

Tatil esnasında transfere dair sorulara yanıt veren Muriç, "Büyük ihtimalle Lazio'da kalacağım" diyerek Fenerbahçe iddialarına son vermiş oldu.



