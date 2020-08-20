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- Vedat Muriç, Lazio'ya transfer oldu.
Vedat Muriç, Lazio'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'nin geçen sezon Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 03:46
Lazio geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile yakından ilgileniyordu.
Temaslarını arttıran İtalyan ekibi, son noktayı koydu.
18 MİLYON + BONUSLAR KARŞILIĞINDA 5 YILLIĞINA ANLAŞTI
Lazio, Kosovalı forveti 18 milyon euro + bonuslar karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.
Önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip yeni takımına imza atacak olan 26 yaşındaki Muriç, Roma ekibinden yıllık 2 milyon euro maaş ve bonus alacak.
Çaykur Rizespor ise Vedat Muriç'in bonservisinden yüzde 15 pay alacak.
Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki Muriç, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.