Vedat Muriç, Lazio'ya transfer oldu.

Vedat Muriç, Lazio'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

Lazio geçtiğimiz günlerde, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ile yakından ilgileniyordu.

Temaslarını arttıran İtalyan ekibi, son noktayı koydu.

18 MİLYON + BONUSLAR KARŞILIĞINDA 5 YILLIĞINA ANLAŞTI

Lazio, Kosovalı forveti 18 milyon euro + bonuslar karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı.

Önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip yeni takımına imza atacak olan 26 yaşındaki Muriç, Roma ekibinden yıllık 2 milyon euro maaş ve bonus alacak.

Çaykur Rizespor ise Vedat Muriç'in bonservisinden yüzde 15 pay alacak.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki Muriç, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.