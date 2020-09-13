Vedat Muriç: Taraftar haklarını helal etsin

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan tecrübeli futbolcu Vedat Muriç havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalya yolculuğu öncesi açıklamalar yaptı.

Konuşmasında Lazio'nun kendisini çok istediğinden bahseden Vedat, "Değişik duygular içerisindeyim ilk defa Türkiye'den ayrılacağım inşallah hakkımda hayırlısı olur. Hem Türkiye'yi hem Kosova'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Lazio beni çok istedi, onların stiline de uygunum. Sezonun çoğu maçı çift forvet oynuyorlar. Benim tipimde santrafor aradıklarını söylediler ben de kabul ettim." dedi.

"TARAFTAR HAKLARINI HELAL ETSİN"

Daha da büyük takımlarda oynama hayali olduğunu söyleyen golcü futbolcu "Yeni bir takıma gidiyorum inşallah burada başarılı olacağım ve sonra da mega kulüplerde oynamak isterim ama şu anda Lazio için her şeyimi vereceğim. Fenerbahçe taraftarı haklarını helal etsin. Gönül isterdi ki şampiyonluk yaşayıp ayrılmak umarım önümüzdeki sezonlarda yeniden karşılaşırız." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM İLERİYE GİTMEK"

"Türkiye'ye döndüğünde 'Fenerbahçe'den başka takımda oynamam' der misin?" sorusuna da cevap veren Muriç, "Çok iddialı bir cevap olur, futbol bu hiçbir zaman belli olmaz. Hedefim kısa vadede dönmek değil daha ileriye gitmek" şeklinde konuştu.