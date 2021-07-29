Vedat Muriç tatil için İstanbul'da

enerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği Vedat Muriç'te sürpriz bir gelişme yaşandı. Lazio forması giyen Kosovalı golcü, tatil için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de golcü arayışları sürerken özellikle Vedat Muriç ismi bir türlü gündemden düşmüyor.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Sarı-lacivertli takımdan geçtiğimiz sezon 17.5 milyon euroya Lazio’ya transfer olan Kosovalı futbolcu, Serie A’da bekleneni veremedi.

İtalya’da devamlı eleştirilerin hedefi olan ve Lazio’nun göndereceği iddia edilen golcü adına en önemli adres olarak Fenerbahçe gösteriliyor. Sarı-lacivertliler ise eski golcüsünü kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. İşte bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

TATİL İÇİN İSTANBUL'DA

Ajansspor'un haberine göre Vedat Muriç, saat 23.00 civarında İstanbul'a geldi. Ünlü futbolcunun, açıklama yapmadan aceleyle havaalanından ayrılması dikkat çekti.

Vedat Muriç'e yakın çevreler, golcü oyuncunun tatil için İstanbul'a geldiğini belirtti. Ancak bu ziyaret, Muriç'in yeniden Fenerbahçe’ye döneceği iddialarını iyice alevlendirdi.