Vedat Muriç'e Rusya'dan teklif

Lazio'da forma giyen ve adı yeniden Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç için İtalyan ekibinden "Rusya'dan teklif geldi" açıklaması yapıldı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı konuşulan Vedat Muriç için Lazio'dan transfer açıklaması geldi.

"MURİÇ İÇİN RUSYA'DAN TEKLİF GELDİ"

İtalyan ekibinin sportif direktörü Igli Tare, Kosovalı golcü için, "Muriç için Rusya'dan resmi teklif geldi. Şu an başka bir şey söyleyemem." şeklinde konuştu.

İtalyan basını ise, bu kulübün CSKA Moskova olduğunu belirtti.





YUSUF YAZICI'NIN YANINA

Öte yandan CSKA Moskova, Lille'den milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın transferinde de sona geldi. Yusuf, Rusya'da sağlık kontrolünden geçmişti.