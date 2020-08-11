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    Vedat Muriç'e son teklif 20 milyon euro

    Vedat Muriç'e son teklif 20 milyon euro

    Lazio'nun ısrarla istediği Kosovalı futbolcu Vedat Muriç için bonuslarla 20 milyon euro öneren İtalyanlara, Fenerbahçe yönetimi "23 milyon euro verin transfer bitsin" cevabı verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2020 - 10:51
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    Vedat Muriç'e son teklif 20 milyon euro

    UEFA FFP kriterleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limiti yüzünden oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde, yeni bir gelişme yaşanıyor.

    Lazio'nun Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç için ısrarının sürdüğü öğrenilirken, henüz İstanbul'u terk etmeyen İtalyan yöneticilerin teklifi yükselttiği kaydedildi.

    Vedat Muriç e son teklif 20 milyon euro #1

    SON TEKLİF 18 ARTI 2 MİLYON EURO

    Daha önce Vedat için 15 milyon euro artı bonuslarla 3 milyon euro öneren Lazio, sarı-lacivertlilerin teklifi az bulması üzerine pazarlıklarını sürdürüyor. Son olarak teklifi 18 milyon euro artı 2 milyon euroya çıkartan İtalyanlara Fenerbahçe bir kez daha ret cevabı verdi.

    RİZESPOR YÜZDE 15 ALACAK

    Rizespor'a kârdan yüzde 15 verecek olan sarı-lacivertliler, 23 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, Laziolu yöneticilerin teklif yükseltmesi bekleniyor.

    Kosovalı yıldız, bu sezon 36 resmi maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.

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