Vedat Muriç'e son teklif 20 milyon euro

Lazio'nun ısrarla istediği Kosovalı futbolcu Vedat Muriç için bonuslarla 20 milyon euro öneren İtalyanlara, Fenerbahçe yönetimi "23 milyon euro verin transfer bitsin" cevabı verdi.

UEFA FFP kriterleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limiti yüzünden oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde, yeni bir gelişme yaşanıyor.

Lazio'nun Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç için ısrarının sürdüğü öğrenilirken, henüz İstanbul'u terk etmeyen İtalyan yöneticilerin teklifi yükselttiği kaydedildi.

SON TEKLİF 18 ARTI 2 MİLYON EURO

Daha önce Vedat için 15 milyon euro artı bonuslarla 3 milyon euro öneren Lazio, sarı-lacivertlilerin teklifi az bulması üzerine pazarlıklarını sürdürüyor. Son olarak teklifi 18 milyon euro artı 2 milyon euroya çıkartan İtalyanlara Fenerbahçe bir kez daha ret cevabı verdi.

RİZESPOR YÜZDE 15 ALACAK

Rizespor'a kârdan yüzde 15 verecek olan sarı-lacivertliler, 23 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, Laziolu yöneticilerin teklif yükseltmesi bekleniyor.

Kosovalı yıldız, bu sezon 36 resmi maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.