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- Vedat Muriç'e son teklif 20 milyon euro
Vedat Muriç'e son teklif 20 milyon euro
- Haber Merkezi
- 11.08.2020 - 10:51
UEFA FFP kriterleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harcama limiti yüzünden oyuncu satmak zorunda olan sarı-lacivertlilerde, yeni bir gelişme yaşanıyor.
Lazio'nun Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç için ısrarının sürdüğü öğrenilirken, henüz İstanbul'u terk etmeyen İtalyan yöneticilerin teklifi yükselttiği kaydedildi.
SON TEKLİF 18 ARTI 2 MİLYON EURO
Daha önce Vedat için 15 milyon euro artı bonuslarla 3 milyon euro öneren Lazio, sarı-lacivertlilerin teklifi az bulması üzerine pazarlıklarını sürdürüyor. Son olarak teklifi 18 milyon euro artı 2 milyon euroya çıkartan İtalyanlara Fenerbahçe bir kez daha ret cevabı verdi.
RİZESPOR YÜZDE 15 ALACAK
Rizespor'a kârdan yüzde 15 verecek olan sarı-lacivertliler, 23 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü öğrenilirken, Laziolu yöneticilerin teklif yükseltmesi bekleniyor.
Kosovalı yıldız, bu sezon 36 resmi maçta 17 gol atıp 6 asist yaptı.