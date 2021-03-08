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    Vedat Muriç'in Merih Demiral'a bakışı olay oldu

    Vedat Muriç'in Merih Demiral'a bakışı olay oldu

    Lazio forması giyen Vedat Muriç'in, Lazio galibiyetini hocası Pirlo ile kutlayan Merih Demiral'a bakışı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 14:53
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    İtalya Serie A'da oynanan Juventus-Lazio maçında, Türkiye'de de Merih Demiral ve Vedat Muriç'in performansları yakından gözlendi.

    Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Juventus, Lazio'yu 3-1 gibi net bir skorla yenerken Vedat Muriç mücadelenin son 8 dakikasında görev alabildi.

    Vedat Muriç in Merih Demiral a bakışı olay oldu #1

    PİRLO VE MERİH'E GIPTAYLA BAKTI

    Maçın bitimiyle birlikte Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo ile Merih Demiral'ın hırsı dikkat çekerken arka planda kalan Vedat Muriç'in, ikiliye gıpta ile bakması sosyal medyada da gündem oldu.

    Bilindiği üzere bu sezon performansıyla eleştiri konusu olan Kosovalı golcü, ağır eleştirilerin hedefinde.

    Vedat Muriç in Merih Demiral a bakışı olay oldu #2

    Lazio taraftarlarından Vedat Muriç'e eleştiri - HABERİ

    Vedat Muriç in Merih Demiral a bakışı olay oldu #3

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