Vedat Muriç'ten iddialı sözler

Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bir transfer ücretiyle transfer olan Vedat Muriç, yeni sezon öncesi kendisine güveniyor.

Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Vedat Muriç, Lazio'da şu anda mutlu olduğunu ve İtalya'da gerçek Muriç performansını göstermeye hazır olduğunu söyledi. İşte Muriç'in sözleri...

"ÖZEL BİR ŞEY YOK"

"Şu anda iyi durumdayım, sezon başında takımla çalışmak çok önemli. Geçen yıl burada değildim, sonra Kovid oldum, sakatlıklar oldu. Sarri ile birlikte çalışarak takım dinamiklerini öğrenmek güzel. Hocayla hep birlikte konuşuyoruz, özel bir şey yok."





"SARRI ÇOK NET BİR TEKNİK ADAM"

"Sarri çok net bir teknik adam, herkesle saha içinde konuşuyor. Bizim için önemli olan onun ne istediğini tam olarak anlamak.

Bu sene gerçek Muriç'i göstereceğimi umuyorum. Geçen sezonu telafi etmek adına bu sezon benim için önemli. Geçtiğimiz sezon kovid ve sakatlıklar arasında geçti. Hücumda 2 forvetle ya da 3 forvetle oynamak farklı, taktiksel gereklilikleri farklı. Sarri dünyanın en iyi teknik adamlarından biri. Zaman alacak ancak ileride 3 forvetle oynamayı öğreneceğiz."

"İTALYANCA RÖPORTAJ VEREBİLİRİM"

"İtalyanca biliyorum ancak çok bilmiyorum. 4-5 ay içinde röportajlarımı da İtalyanca verebilirim. Hysaj'ı tanıyorum, genç takımlardayken ona karşı çok oynamıştım. Bize katkı sağlayacaktır, transferi bizim için iyi olur."