Vefa Küçük, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına aday oldu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun eski başkanı Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak seçimde aday olduğunu duyurdu.

AA & Ensonhaber

Vefa Küçük, 27 Nisan'da yapılacak seçimde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığına yeniden aday olduğunu belirtti.

Küçük, yaptığı açıklamada 34 yıllık yöneticilik tecrübesiyle son kez yüksek divan kurulu başkanlığına aday olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

34 yıldır üyesi olduğum, dünyanın bir numaralı spor kulübümüzde değişik dönemlerde çok değerli görevlerde bulundum. 7 sene yönetim kurulu başkan vekili, 6 sene Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de bağımsız üye, 6 sene Fenerbahçe Üniversitesi başkan vekili ve 8 sene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu başkanlığı görevlerini onurla ifa ettim.

"34 yılda edindiğim tecrübe, bilgi ve birikimimle son kez aday oldum"