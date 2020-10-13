Veli Kavlak: Futbola dönmek için umudumu kaybetmedim

Son olarak 26 Ocak 2017'de sahaya çıkan Veli Kavlak, yaşadığı omuz sakatlığını bir türlü atlatamadı. İstanbul'a gelen 31 yaşındaki futbolcu bu kez algoloji doktoruna gözükecek.

2012 yılında Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan maçta omzundan sakatlanan Veli Kavlak, yıllarca ağrısı olduğu halde oynamaya devam etmişti.

2014-2015 sezonunda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi ağrıları iyice artan Kavlak, o şekilde derbiye çıksa da sonrasında bir daha düzenli olarak forma giyemedi.

Birçok doktor tarafından ameliyat edilen tecrübeli oyuncu, maalesef eski günlerine dönemedi.

Son maçına 26 Ocak 2017'de çıkan Veli, TRT Spor'a yaptığı açıklamada sakatlık sürecini şöyle anlattı:

"KÜÇÜK BİR AĞRIYDI"

“O maçta (Samsunspor) bir pozisyondan sonra omzumda küçük bir ağrı hissetim. Fazla büyük bir şey değildi. Ben de fazla önemsemedim. Zaman içerisinde sürekli daha da kötüye gitmeye başladı ve günlük hayatımı etkiler oldu. Ben devam etmek istedim, hep oynamak istedim. Öyle bir ağrının beni durduracağını hiç düşünmemiştim.”





2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde talihsiz bir şekilde Club Brugge’e elenen Beşiktaş bu maçın hemen ertesinde Süper Lig’de Fenerbahçe deplasmanına çıkacaktı. Maçtan bir gün önce yapılan antrenmanda Veli Kavlak işlerin kötü gittiğini hissetti. Sürekli yanında taşıdığı, tanıdık ağrı gitmiş yerine futbol kariyerini bitme noktasına getiren kasılma gelmişti. Kavlak o günü ve sonrasını bu şekilde anlatıyor:

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİTMEYE BAŞLADI"

“Yıllar geçti ağrılar geçmedi. Sahada bir şekilde çıkıp mücadele ediyor oynuyordum. Her geçen gün daha da kötüye gitmeye başladı. 22 Mart 2015’te oynayacağımız Fenerbahçe maçından bir gün önce antrenmanda koşarken kolumun kasıldığını hissettim. Ağrılarım hep vardı ancak kasılmadan sonra problem artık hareket kısıtlılığına geldi. Bir şekilde o maçı da oynayabildim. Maalesef o hareket kısıtlılığı o dönemden sonra hiç geçmedi.”





Omzunun ona oynama iznini bir türlü vermemesiyle beraber Veli Kavlak da yavaş yavaş iyileşeceğine inancını kaybetmeye başladı. Öyle ki Almanya’da hentbol doktoruna bile giderek sakatlığına çözüm aradı.

SON UMUDU ALGOLOJİ DOKTORU

“Tedavi başladı. Ağrı çekerseniz ve yıllar boyu bu ağrılar devam ederse o zaman psikolojinizi de etkilemeye başlıyor. Kulüpte artık çözümünün bulunacağına inancımı kaybetmeye başlamıştım. 2014-15’teki Fenerbahçe maçında da zorlanarak oynadıktan sonra milli arada Almanya’ya gittim. Münih’teki doktor tendonumun koptuğunu söyledi. Ameliyat oldum ve düzelir gibi oldu. Ancak yakın zamanda yine o ağrı gelince yine olmadı. Şimdi 4-5 ay İstanbul’da kalıp bir algolog tarafından tedavi edileceğim. Umudumu kaybetmedim, elimden geleni yapıyorum.”

ALGOLOJİ NEDİR?

Algoloji (ağrı tedavisi) bölümü, her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır. Genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrılar bu bölümde tedavi edilmektedir.