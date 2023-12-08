Veli Kavlak'tan Fenerbahçe derbisi sözleri: Fred ve Szymanski'yi zorlardım Sakatlığı nedeniyle kariyerine erken veda eden ve şimdilerde altyapı hocalığı yapan Veli Kavlak, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.

ensonhaber.com

2011-2018 sezonları arasında Beşiktaş'ta forma giyen ve 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Veli Kavlak, Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerini Avusturya ekiplerinden Rapid Wien U-16 takımında teknik direktör olarak sürdüren Kavlak, eski takımı Beşiktaş'ı favori gördüğünü açıkladı.

"Derbilerde farklıyız"

Beşiktaş'ın derbilerde farklı olduğunu söyleyen Veli Kavlak'ın Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İnönü Stadyumu'nda oynadığımız derbilerde mağlup olmamıştık ve iyi de oynuyorduk. Puan durumunda iyi olmadığımız zamanlarda bile derbilerde iyi futbol sahaya yansıtıyorduk. Dolayısıyla taraftarların da devreye girmesiyle Beşiktaş'ın iyi bir sonuç alacağını düşünüyorum. İç sahada çok farklı oynuyoruz.

"Gedson Fernandes, Türkiye'nin en iyi orta sahası"

Kadro derinliği açısından ikisinin de kaliteli kadroları var ama biz de bazı transferler tam olarak oturmasa da iyi isimlere sahibiz. Gedson Fernandes mesela Türkiye'de en iyi orta saha oyuncusu. Takım olma konusunda başarılı olamadık ama inşallah Fenerbahçe maçında çıkış yakalayacağız.

"Rıza Çalımbay doğru isim"

Tabii ki Rıza Çalımbay Beşiktaş efsanesidir. Zorlukların bilincinde olmasına rağmen geldi. Başarılı olur ya da olmaz sonuçta kendisi bir Beşiktaş efsanesi. Ben tartışılmasını çok anlamlı bulmuyorum. Bir Beşiktaşlının kolay kolay Rıza hocaya hayır diyeceğini sanmıyorum. Aksi çok garip olur.

"Fred ve Szymanski'ye adım attırmazdım"

''Şu an Beşiktaş orta sahasında oynuyor olsaydınız kadroda banko olur muydunuz? Ayrıca derbide ilk 11'de olsaydınız hangi oyuncuları gözünüze kestirirdiniz?'' sorusuna yanıt veren Veli Kavlak şöyle konuştu:

Ben kendime güvenen bir oyuncuydum. Sağlıklı olduğum zaman derbilerde hep forma giymiştim. Değişik tipte oyuncuların eksikliği var. Mesela Atiba Hutchinson'un uzun dönem eksikliğini uzun süre yaşayacağız. Bana göre çok farklı bir oyuncuydu. Derbide oynasaydım ben Fred ve Szymanski ile sürekli karşılaşırdım. İkili mücadeleye girerdik ve zorlardım.

"Derbiyi kazanacağız"