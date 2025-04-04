Victor Boniface, Galatasaray formasıyla paylaşım yaptı

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Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.

24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

GALATASARAY FORMASIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Boniface, paylaşımında vatandaşı Osimhen'i etiketleyerek "Adamım" ifadelerini kullandı.

Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.

SARI-KIRMIZILILAR BEĞENİ YAĞMURUNA TUTTU

Osimhen, geçtiğimiz yıl Nijerya Milli Takımı'ndaki arkadaşlarına formasını göndermişti.

Öte yandan Boniface'in bu sezon toplam 24 maçta 11 golü bulunuyor. Yıldız golcünün güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.