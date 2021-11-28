Victor Nelsson: Aradaki fark yorgunluk

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Victor Nelsson, Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili konuştu.

Galatasaray'ın Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 0-0 biten Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuştu.

İşte Victor Nelsson'un sözleri:

"0-0 bitti maç. Bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Kazanmamız gereken bir oyunu ilk defa 0-0 bitirmiyoruz ama bunun nedeni nedir bilmiyorum, yorgunluk olabilir.

"LİGE ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM VERECEĞİZ"

Bir önceki başkanımızı tanımıyordum ama kendisine rahmet diliyorum. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum.

Bugün için üzgünüm. Enerji eksikliği olarak düşünüyorum. Marsilya maçında toplu topsuz oyun olsun, ortaya koyduğumuz ruh olsun tam bir takım gibiydik. Aradaki fark yorgunluk. Bu maçların da önemli olduğunu biliyoruz. Avrupa maçından bile çok çok daha önemliydi. Bundan sonra lige çok daha fazla önem vereceğiz."