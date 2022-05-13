Victor Nelsson: Arda Güler'i tanımıyorum

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Victor Nelsson sezona ilişkin değerlendirmeler yaptı. Danimarkalı oyuncu Fatih Terim'den Torrent'e kadar birçok konuda fikirlerini paylaştı.

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, gündeme ve sezona dair açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in saygı duyulan bir teknik adam olduğunu söyleyen Nelsson, “Fatih Terim sadece Galatasaray için değil futbol dünyası için herkesin saygı duyduğu bir karakter. Benim için büyük bir kişilik. Domenec için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Çok iyi bir insan. Saygı duyulması gereken biri. Fikirlerini sahadaki oyuncu grubu olarak bizim anlamamız gerekiyor. Biraz zaman alacak. Ben Galatasaray’ın böyle bir hocaya sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünüyorum. Fatih Terim’de olduğu gibi.” dedi.

"Torrent'in değil bizim suçumuz"

Torrent'in suçlu olmadığını da sözlerine ekleyen Nelsson, “Bence suçlu futbolcular. Böyle takımlarda kazanılmadığı zaman suçlu her zaman hocalar görülür. Sen eğer sahanın içinde koşmuyorsan, golü atamıyorsan ve hocanın anlatmak istediği felsefeyi anlamıyorsan ve bunu uygulayamıyorsan hocanın hiçbir suçu yoktur. Olayın hocalarla alakası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen oyuncu grubuyla alakalı.” ifadelerini kullandı.

"Arda Güler'i tanımıyorum"

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i nasıl bulduğu sorulan Victor Nelsson'un "Tanımıyorum." cevabı vermesi ise şaşırttı.

Öte yandan Danimarkalı oyuncu Milliyet'e verdiği röportajda idolünün Ramos ve Puyol olduğunu söyledi.