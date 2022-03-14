Victor Nelsson: Bu şekilde devam edeceğiz

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş derbisi sonrası konuştu.

Galatasaray'da Victor Nelsson, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Norveçli savunması, "Bu maçı iyi oynadık. Galatasaray gibi bir takımsanız, 3-4 günde bir maç oynamaya hazır olmalısınız. takımımla gurur duyuyorum. Barcelona ve Beşiktaş'a karşı iyi sonuçlar aldık. iyi bir hocamız ve iyi oyuncularımız var. Bu şekilde devam edeceğiz." şeklinde görüşlerini aktardı.

"BU TARAFTAR DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN"

Taraftarın kendisine desteği için de konuşan Nelsson, "Taraftarımız ilk günden beri beni hep sevdi ve destekledi. Ben de onları çok seviyorum. Bu taraftar dünyanın en iyilerinden." dedi.

(Görüntü beIN SPORTS'dan alınmıştır)