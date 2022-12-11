Victor Nelsson: Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum

Galatasaray'da Dünya Kupası'nın ardından takıma geri dönen Victor Nelsson, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Nelsson,"Odağım Galatasaray şu anda, transfere odaklı değilim." dedi.

Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da Danimarka Milli Takımı'ndan dönen Victor Nelsson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası tecrübesinden bahseden Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili de konuştu.

"Gruptan çıkmayı düşünüyorduk"

Milli Takım ile iyi bir turnuva geçiremediklerini söyleyen Nelsson, "Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Gruptan çıkmayı düşünüyorduk. Fransa'ya karşı bir maça daha çıktım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Sonuç olarak gruptan çıkamadığımız için bir hayal kırıklığı var.

Fransa maçından sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. Beni tebrik ettiler. Takımıma da başarılar dilediler." sözlerini sarf etti.

"Çok iyi bir takımımız var"

Takım arkadaşlarına övgülerde bulunan Victor Nelsson, "Performansım daha çok takımla ilgili. Marcao'nun gitmesi veya Abdülkerim'in gelmesi önemli değil. Çok iyi bir takımımız var. Ve arkadaşlarımız bize çok yardımcı oluyor. Özellikle Torreira defanstaki oyunculara çok yardımcı oluyor." ifadelerinde bulundu.

"Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum"

Transfere odaklı olmadığını hedefinin Galatasaray ile şampiyonluk olduğunu belirten Victor Nelsson, "Odağım Galatasaray şu anda. Transfere odaklı değilim, enerjimi vermiyorum transfer tarafına. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum." dedi.

"Gerçekten yetenekli oyuncular var"

Takımdaki genç oyuncular hakkında konuşan Nelsson, "Gerçekten yetenekli oyuncular var. Mete ve Emin onlardan bazıları. Hepsi gelişime açık arkadaşlar. Bazen dil problemi olsa da kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla deneyimli oyuncu olduğu için bu sene farklı bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum"

Bu sene savunmada deneyimli oldukları için az gol yediklerini söyleyen Victor Nelsson, "Diğer takımların ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi maçlarımızı kazanmak için uğraşacağız. Daha fazla deneyimli oyuncu olduğu için bu sene farklı bir Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. Genel olarak deneyimli oyuncuların önemi büyük." sözlerini sarf etti.

"Önemli ve kaliteli bir oyuncu"

Icardi'yi değerlendiren Nelsson, "İyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşları hem de taraftar mutludur bizimle olduğu için. Önemli ve kaliteli bir oyuncu." dedi.