Victor Nelsson, Hatayspor maçında oynayabilecek

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un lisansını çıkarttı.

Valentine Ozornwafor'un Belçika Ligi ekiplerinden Royal Charleroi Sporting Club'a kiralanmasının ardından Galatasaray'da yeni transfer Victor Nelsson'un lisansı çıktı.

Sezonun ilk lig maçında Giresunspor deplasmanına giden Galatasaray'da lisansı çıkmamasına rağmen Victor Nelsson da götürülmüştü. Lisans sorunu nedeniyle 22 yaşındaki stoper karşılaşmayı tribünden takip etti.

HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK

Ozorwafor'u Charleroi'ye kiralayarak lisans sorununu çözen sarı-kırmızılılarda Danimarkalı stoperin oynayabilmesi için engeller ortadan kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde Victor Nelsson sahada yer alabilecek.