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    Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı

    Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı

    Galatasaray'ın Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson, gelen küfürlü tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:12
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    Süper Lig 'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve son 14 lig maçındaki 13. puan kaybını yaşayan Galatasaray, Torrent'in takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Futbolcular da bu durum sonrası sosyal medya hesaplarından önlem aldı.

    Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı #1

    SOSYAL MEDYASINI KAPATTI

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı.

    Nelsson'un, alınan başarısız sonuçların ardından gelen küfürlü tepkiler yüzünden bu kararı aldığı öğrenildi.

    Victor Nelsson bu sezon, 23 Süper Lig maçında forma giydi.

    Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı #2

    Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı #3


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