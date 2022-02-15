Galatasaray'ın Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson, gelen küfürlü tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

Süper Lig 'in 25. haftasında evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan ve son 14 lig maçındaki 13. puan kaybını yaşayan Galatasaray, Torrent'in takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Futbolcular da bu durum sonrası sosyal medya hesaplarından önlem aldı.

SOSYAL MEDYASINI KAPATTI

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson, Instagram hesabını kapattı.

Nelsson'un, alınan başarısız sonuçların ardından gelen küfürlü tepkiler yüzünden bu kararı aldığı öğrenildi.

Victor Nelsson bu sezon, 23 Süper Lig maçında forma giydi.