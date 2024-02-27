Victor Nelsson: İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini devam ettirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Victor Nelsson, "Üç puan en önemlisi. Bugün özellikle topa sahip olduğumuz zaman çok fazla hata yaptığımızı söyleyebiliriz. Daha iyi olmamız gerekiyor bu konuda. İyi olmadığımız günde bile üç puanı almamız bizim şampiyon olacak takım olacağımızı gösteriyor. İyi savunma yaptığımızı düşünüyorum genel olarak. En önemlisi üç puan dediğim gibi" dedi.

"En iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman"

25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, "En iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman. Topla daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Elimden geleni yapıyorum, yüzde yüz onumu vermeye çalışıyorum sahada" ifadelerini kullandı.