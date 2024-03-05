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Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'den göz dolduran istatistik

Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'den göz dolduran istatistik Süper Lig'de lider Galatasaray'ın stoperleri Victor Nelsson ve Davinson Sanchez için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. Cimbom, bu ikilinin partner olduğu karşılaşmaların tamamını kazanırken adeta gol bile yemedi. İşte detaylar...