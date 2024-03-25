Victor Nelsson: Yedek kalmak sinir bozucu ve çok zor bir durumdu Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson, yedek kaldığı dönem hakkında "Bu sinir bozucu ve çok zor bir durumdu. Tam olarak oturmayan birkaç farklı şey vardı. Şimdi ilk 11'deyim ve her şey iyi gidiyor" dedi.

ensonhaber.com

Sezonun tamamlanmasına 8 hafta kala Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Danimarkalı stoper, sarı-kırmızılı takımda yedek kaldığı dönem hakkında konuşurken, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini de ifade etti.

"Yedek kalmak sinir bozucuydu"

Bold'a konuşan Nelsson, yedek kaldığı dönemi şu sözlerle anlattı:

Bu sinir bozucu ve çok zor bir durumdu. Tam olarak oturmayan birkaç farklı şey vardı. Şimdi ilk 11'deyim ve her şey iyi gidiyor. Mutluyum... Çok zor zamanlar geçirdim. Zor bir dönemdi. Bu yedek kulübesinde olacağım ilk dönem değildi ve son dönem de olmayacak. Bunun farkındayım. Kariyerim boyunca bunu kesinlikle yaşayacağım. Burada durum biraz farklıydı çünkü bu benim ile kulüp arasında olan bir şeydi. Zor bir dönemdi.

"Galatasaray'a odaklanmaya çalışıyorum"

Hakkında çıkan transferler söylentileri hakkında Victor Nelsson, şunları dedi:

Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim. Hem ben hem de başka oyuncular hakkında bu dedikodular çıkıyor. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunun farkındayım ancak şu anda Galatasaray'a odaklanmaya çalışıyorum. Sadece önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin neler getireceğini bilemezsiniz. Şu anda Galatasaray'da mutluyum. Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve Süper Kupa var. Ben de bunlara odaklanacağım.

"Utanç vericiydi"

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren başarılı futbolcu, şöyle konuştu:

Utanç vericiydi. Trabzon'da yaşananlar eleştiri sınırlarını aştı. Bir daha kesinlikle olmamalı ve olamaz da diye düşünüyorum. Son 10 dakikayı izledim ve Fenerbahçe'nin gol atmamasını umdum. Onlar ise golü buldu. Sonrasını da izledim ve bu eleştiri sınırlarını aşan bir durum. İzlenmesi hoş şeyler değildi.

"Avrupa Şampiyonası'nda oynamak benim için büyük bir hedef"

Milli takım hedeflerinden bahseden 25 yaşındaki isim şu sözleri sarf etti:

Avrupa Şampiyonası'nda oynamak benim için büyük bir hedef ancak şu anda o kadar önemli değil. Bu konuda çok fazla düşünmeye başlarsanız, bunun bir şekilde su yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Bence şu anda takımda yer alan herkes Avrupa Şampiyonası'nda oynamak ister ama bu günlük olarak düşündüğüm bir şey değil. Sıradaki maçı düşünüyorum. Kendi kulübümde de yeterince işim var.

2021-2022 sezonunda Danimarka ekibi Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Nelsson, sarı-kırmızılı forma ile bu sezon 38 resmi maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.