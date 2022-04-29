Victor Nelsson'a Avrupa'dan iki talip

Bu sezon başı Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Victor Nelsson, Avrupa'dan iki kulübün radarına girdi.

Sezon başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson'un Avrupa'dan talipleri artıyor. Sarı kırmızılı takımın başarılı savunmacısı sezon sonunda Avrupa'nın yolunu tutabilir...

AS gazetesinin haberine göre İspanyol ekibi Sevilla, Jules Kounde'nin ayrılık ihtimaline karşı Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısını alternatif olarak belirledi. Kounde takımdan ayrılırsa Sevilla, Nelsson için teklif yapmak istiyor.

Milan yakından takip ediyor

23 yaşındaki stoper için İtalya'dan da dev bir talip var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa koşan Milan'ın gözü de Nelsson'un üzerinde.

Galatasaray'ın 7 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta sırtına geçirdi.

Nelsson'un savunmada Marcao ile uyumu da sezon boyunca dikkat çekti.

Transferin gerçekleşmesi durumunda sarı kırmızılıların önemli bir bonservis geliri elde etme şansı bulunuyor.

Galatasaray 20 milyon euro istiyor

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminde danışmanlık görevine getirilen Luis Campos, Victor Nelsson için hazırladığı raporda oyuncunun 20 milyon Euro'nun altına satılmaması gerektiğini belirtmişti.

Yeni yönetimin de oyuncuyu, 20 milyon eurodan aşağı bırakması beklenmiyor.