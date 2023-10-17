Victor Nelsson'a bir talip daha! Premier Lig'e gidiyor Galatasaray'da mutsuz olan Victor Nelsson için Premier Lig ekibi Fulham devreye girdi.

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Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı Davinson Sanchez, gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden olan Davinson Sanchez, Victor Nelsson'u yedek kulübesine itti.

Davinson Sanchez transferiyle yedek kulübesine çekilen ve bu durumdan rahatsız olduğunu belirten Victor Nelsson'a İngiltere'den yeni talip çıktı. Danimarkalı stoperin, devre arasında takımdan ayrılması gündeme geldi.

Fulham talip oldu

Fulham'ın, 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile yakından ilgilendiği ve genç futbolcu için ocak ayında teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin, Danimarkalı futbolcu için 15 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisinin bulunduğu ve bu rakamın altına oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Sözleşmesini uzatmayacak

Nelsson, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmak istemediğini söylemişti.

Başarılı futbolcunun adı, daha önce İngiltere'den Tottenham ile anılmıştı. Nelsson ayrıca, geçtiğimiz hafta verdiğimiz röportajda yaz transfer döneminde Sevilla'nın ilgisi olduğunu da itiraf etmişti.

Galatasaray'ın 2021 yılında Kopenhag'tan kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu, şu ana kadar sarı-kırmızılı takımda 93 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.