Victor Nelsson'a Malmö maçında son bir şans

Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson için önemli bir karar alındı.
Teknik Direktör Okan Buruk, son haftalarda stoper bölgesindeki eksiklere rağmen Nelsson'a forma şansı tanımamıştı. Ancak bu kez Malmö deplasmanında oyuncuya 'son bir şans' daha vermeye karar verdi.
MALMÖ MAÇINDA 11'DE
Abdülkerim Bardakcı'yı riske etmek istemeyen Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçında Nelsson'u ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor. AZ Alkmaar deplasmanında sergilediği etkisiz performans nedeniyle eleştirilen oyuncu, Malmö karşısında da beklentilerin altında kalırsa devre arasında takımdan ayrılacağı düşünülüyor.
GELECEĞİ BELİRSİZ
Nelsson'un Galatasaray formasıyla göstereceği performans, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Sarı-kırmızılı ekip, oyuncunun formunu toparlayamaması halinde transfer dönemi için teklifler değerlendirmeye açık olacak.
Peki, sizce Nelsson Malmö maçında kendini gösterebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!
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