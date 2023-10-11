Victor Nelsson'dan çarpıcı sözler: Yeni sözleşmeyi reddettim Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, takımdaki geleceğine dair çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Danimarkalı savunmacı sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve oynamaması durumunda takımdan ayrılmak zorunda kalacağını bildirdi.

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Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesinin basınından BT'ye çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Manchester United maçında oynamadığı için çok sinirlendiğini ve hayal kırıklığına uğradığını bildiren başarılı stoper, "Üç maçtır yedek kulübesinde oturuyorum." ifadelerini kullandı.

Bu durumun son derece tuhaf olduğunu belirten Victor Nelsson, öfkeli ve tükenmiş hissettiğini söyledi.

"Sözleşme uzatmayı reddettim"

Neden yedek kaldığını teknik direktör Okan Buruk'la konuştuğunu söyleyen Nelsson, "Sanırım bu onunla benim aramda kalacak." dedi.

24 yaşındaki savunmacı, Galatasaray'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini ancak kendisinin bunu reddettiğini bildirdi.

"Yedek kulübesini sevmiyorum"

Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum.

Sevilla itirafı

Sevilla'ya transferinin direkten döndüğünü belirten Nelsson, Galatasaray'ın İspanyol ekibinin teklifini düşük bulduğunu vurguladı.

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı ve 913 dakika süre aldı.