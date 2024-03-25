Victor Nelsson'dan dobra sözler: Yedek kaldığım dönem çok zorlandım Sarı-kırmızılı takımın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson, yedek kaldığı dönem hakkında bir kez daha konuştu.

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Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı, büyük bir olaya sahne oldu ve maç sonunda sahada arbede yaşandı.

Bu olaylarla ilgili olarak sarı-kırmızılı takımın formda oyuncusu Victor Nelsson, ülkesi Danimarka'da açıklamalarda bulundu.

Bold'un aktardığına göre; Nelsson olaylara yönelik tepkisini dile getirirken büyük bir şok yaşadığını belirtti.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki gerginliklerin futbolun ruhuna aykırı olduğunu vurgulayan Nelsson, sportmenliğe ve fair playe önem veren bir oyuncu olarak bu tür olayların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

"Böyle sahneler yaşanmamalı"

Bir daha böyle olayların yaşanmaması gerektiğini belirten Nelsson, "Bir daha asla yaşanmamalı. Hiç hoş sahneler değildi." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan olayların kendisini etkileyip etkilemediği sorusuna ise Nelsson, "Hayır, hiç de değil" cevabını verdi.

"Yedek kaldığım dönem sinir bozucuydu"

Ayrıca yedek kaldığı ilk devre hakkında da konuşan başarılı futbolcu, "Yedek kaldığım dönem sinir bozucuydu. Bence bunu kız arkadaşıma sorabilirsiniz. Zor bir dönemdi." ifadelerini kullandı.