Victor Nelsson'dan Galatasaray'a rest: Sezon sonu gidiyorum Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Victor Nelsson, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

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Süper Lig'in zirvesindeki rekabetin sürdüğü bu dönemde Galatasaray, gelecek sezon için transfer planlamalarını sıkı bir şekilde yürütüyor.

Sarı-kırmızılı ekip, iç transferde yaşanan gelişmelerle gündemde.

Galatasaray'ın savunma hattındaki önemli isimlerinden Victor Nelsson'un durumu, taraftarları endişelendiriyor.

Danimarkalı oyuncu için yönetim tarafından yeni bir sözleşme teklif edilse de Nelsson, bu teklifi reddederek Avrupa'dan gelebilecek transfer tekliflerine açık olduğunu belirtti.

Napoli'ye sıcak bakıyor

Özellikle Serie A ekiplerinden Napoli'nin, Victor Nelsson'u transfer listesinin üst sıralarına aldığı ifade ediliyor. İtalyan kaynakları, Napoli'nin Galatasaray'a 15 milyon euro civarında bir teklif yapabileceğini duyurmuştu. Nelsson'un da bu transfer fırsatına olumlu baktığı belirtiliyor.

Galatasaray formasını giydiği süre içinde 26 yaşındaki savunmacı, takımının çeşitli kulvarlardaki mücadelelerinde toplam 120 maça çıktı. Nelsson, bu maçlarda 4 gol atarken, bir de asist yapma başarısı gösterdi.