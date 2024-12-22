Victor Osimhen: Bu büyük kulübün bir parçası olmak çok önemliydi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Maçta 2 kez ağları havalandıran Victor Osimhen, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİ MAÇLARIMIZDAN BİRİYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, şunları dedi:

Bu en önemli maçlarımızdan biriydi sezon için, puan farkını açtık. 3 puandan ötürü takımımızı tebrik ediyorum. Kayserispor'un hücum oyuncuları tehlikeliydi, onlara karşı kazanmak önemliydi. 2 gol attığım için mutluyum. İlk yarıyı kazanarak bitirdik. Momentumu korumak önemliydi.

"BU BÜYÜK KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Galatasaray'a çok kolay adapte olduğunu söyleyen yıldız golcü, şu ifadeleri kullandı: