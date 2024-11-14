Victor Osimhen devre arası hiçbir kulüple görüşmeyecek

Haber Merkezi
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ocak ayı transfer döneminde hiçbir kulüple görüşmek istemiyor.
Sezon sonuna kadar kesin olarak Galatasaray'da kalmak isteyen Osimhen, Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekibin üst üste 3. lig zaferini elde edip 5. yıldızı takmak istediğini iyi bilen 25 yaşındaki forvet, sadece bu konuya odaklanmak istiyor.
GALATASARAY BONSERVİSİ İSTİYOR
Öte yandan Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray da bu konuda çalışmalarına devam ediyor.
PERFORMANSI
Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Nijeryalı yıldız, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
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