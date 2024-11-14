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Victor Osimhen devre arası hiçbir kulüple görüşmeyecek

Victor Osimhen devre arası hiçbir kulüple görüşmeyecek Galatasaray'da attığı müthiş gollerle ses getiren ve Avrupa'da dev kulüplerin radarında olan Victor Osimhen'in aklı fikri sadece sarı-kırmızılılarda. Nijeryalı yıldız ara dönemde hiçbir kulüple görüşme yapmak istemiyor.