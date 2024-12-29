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Haber Merkezi

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı futbolseverlerin bir kez daha gönlünü kazanmayı başardı.

Attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim, 26. yaşına girdi.

Nijeryalı golcünün arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

GALATASARAY TİŞÖRTÜYLE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Osimhen'in arkadaşlarıyla eğlendiği anlarda da üzerinde Galatasaray tişörtü olması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

GALATASARAY, DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Öte yandan Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 26 yaşına giren forvet oyuncusunun doğum gününü kutladı.