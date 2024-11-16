Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, performansını zirveye taşıdığı bir haftayı geride bıraktı. Nijeryalı forvet, 1 haftada 3 resmi maça çıktı.

Toplam 252 dakika sahada kalan 25 yaşındaki golcü, ağları 5 kez sarsmayı başardı.

TOTTENHAM'A 2 GOL

Osimhen, 7 Kasım tarihinde Cim-Bom'un UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur'u 3-2 mağlup ettiği maçta, sahada kaldığı 80 dakikada tam 2 gol atarak galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

SAMSUN'A DA 2 GOL ATTI

Bu karşılaşmadan sadece üç gün sonra, sarı-kırmızılıarın Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 yendiği karşılaşmada da 2 gol atan Osimhen, sahanın en iyi oyuncularından biri olmayı başardı.

MİLLİ MAÇTA DA BOŞ DURMADI

Başarılı oyuncu, harika formunu milli takımında da sürdürdü. Deneyimli yıldız, Nijerya'nın Benin ile 1-1 berabere kaldığı maçta, takımına puanı getiren golü kaydetti.

Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcunun tapusunu en kısa sürede almak için Napoli ile pazarlıklarını sürdürüyor.