Victor Osimhen: Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan

Haber Merkezi
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçta sarı-kırmızılı takımın iki golünü de atan Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK ÖNEMLİ VE ZOR MAÇTI"
Osimhen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Çok önemli ve zor maçtı. Takımı tebrik ederim, taraftarlara teşekkürler. Galibiyet serimize devam ediyoruz.
"MUSLERA, KAPTANDAN ÖTE..."
Kaleci Muslera ile ilgili de konuşan Nijeryalı yıldız, şunları dedi:
Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir.
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