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Victor Osimhen: Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan

Victor Osimhen: Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Rizespor maçının ardından "Fernando Muslera, kaptandan öte çok büyük bir insan. Galibiyette büyük bir payı vardı. Sesim kısıldı, biraz dinlendikten sonra kendine gelecektir" dedi.