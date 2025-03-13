Victor Osimhen: Galatasaray Türkiye'nin en iyisi

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, vatandaşı John Obi Mikel'in podcast programına konuk oldu.

Nijeryalı yıldız, Galatasaray hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

"G.SARAY BAŞKA SEVİYE"

Osimhen, "Galatasaray başka bir seviyede. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Ve tabii ki biliyorsunuz, Türkiye'nin en iyisi onlar. Eskiden bu yüzden Galatasaray maçlarını izlerdim. Dries Mertens zaten buradaydı, idollerimden birisi Drogba da keza Galatasaray'da oynadı." dedi.

"NAPOLİ'DE MARADONA'YI ASLA GEÇEMEZSİN"

Napoli kariyerine de değinen Osimhen, kulübün efsane ismi Diego Maradona ile kıyaslanmanın imkansız olduğunu söyledi

Napoli kariyerinden bahseden Osimhen, "Napoli'de ne kadar kazanırsan kazan, Maradona'yı asla geçemezsin. Napoli ile yaşadğımız şampiyonlukta Spaletti bunun baş aktörüydü. Kvaratshelia'nın büyük bir adım atacağını biliyordum. PSG'ye veya o ölçekte büyük bir kulübe transferi, er ya da geç gerçekleşecekti." sözlerini sarf etti.

TAKIMI ADETA SIRTLADI

Öte yandan Süper Lig'de namağlup ilerleyen ve 26 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik elde eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in başarısı dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte son yıllarda golcü başarısı takımın başarısına doğrudan etki ediyor.

Victor Osimhen, bu sezon ligde namağlup lider ilerleyen Galatasaray'da 21 karşılaşmada 17 gol, 4 asistle 21 gole direkt etki ederek takımına büyük katkı verdi.

Nijeryalı yıldız; gol krallığı yarışında da iddialı devam ediyor.