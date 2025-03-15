Victor Osimhen: Galatasaray'da birbirimizin arkasını kolluyoruz

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Süper Lig'de 28. hafta maçında Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR TEBRİK TAKIMA"

Mücadele sonrası görüşlerini paylaşan Osimhen "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız." dedi.

"ÜZERİNE KOYARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Penaltıda topu Alvaro Morata'ya vermesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Osimhen "Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZİN ARKASINI KOLLUYORUZ"

Victor Osimhen, GS TV'ye yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Golü benim atmam önemli değil. Penaltı olunca orada topu Morata'ya verdim. Çünkü karşılıklı saygı ve sevgi daha önemli. Çünkü Morata bana her zaman çok özgüven veriyor. Geldiğinden beri bize deneyimlerini aktarıyor. Takım arkadaşım olması da sıra dışı bir duygu. Galatasaray'da biz hep birbirimizin yanındayız. Birbirimizin arkasını kolluyoruz."

BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA

Osimhen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak amacımız 5. yıldız. Bunu başarmak için mücadele ediyoruz her maçta. Bunu başaracak çok oyuncuya sahibiz. Birlik içerisinde mücadele ediyoruz. İlk defa Galatasaray'da hat-trick yaptık ve devamının geleceğine inanıyorum ama an önemlisi 5. yıldız ve bu yolda ilerliyoruz." dedi.

MORATA YANITI

Açıklamalarına devam eden golcü futbolcu, "Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyor fakat Morata da listedeki isimlerden biri. Takım içerisinde de önemli bir figür. Geldiğinden beri herkese destek oluyor. Sevgi ve saygıyla iyi bir ilişki sürdürüyoruz. O da golünü atmış oldu. 5. yıldıza önemli katkısı olacağına eminim." diye konuştu.

BARCELONA HABERLERİ

Osimhen, kendisi hakkında Barcelona haberlerinin çıktığının hatırlatılması ve geleceğiyle ilgili gelen soruya şu cevabı verdi: