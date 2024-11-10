Victor Osimhen: Galibiyeti ve gollerimi Icardi'ye armağan ediyorum

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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla yendi.

Sarı-kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (2), Michy Batshuayi attı.

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ VE GOLLERİMİ ONA ARMAĞAN EDİYORUM"

Nijeryalı futbolcu, sözlerine şöyle başladı:

Mauro Icardi için önemli bir gün oldu. Burada bana hep iyi davrandı, takım için önemli figür. Çok güçlü geri dönecektir, ona güveniyoruz. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum.

"TÜRK HALKINI SELAMLIYORUM"

Osimhen, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Öncelikle Türk halkını selamlıyorum, bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce 'Büyük İnsan'ı bilmiyordum geldikten sonra öğrendim. Ne anlama geldiğini öğrenmeye çalıştım. Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri, ben de saygı duyuyorum.

"SAMSUNSPOR ÇOK İYİ OYNADI"

Victor Osimhen, son olarak şunları dedi: