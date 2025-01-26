Victor Osimhen, gol sevincinin detayını anlattı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Karşılaşmanın devamında başka gol olmazken Galatasaray, 3 puana tek golle ulaştı.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Konyaspor maçı sonrası Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

"AĞLAMAYA DEVAM EDEBİLİR"

Gol sevincinin sebebi hakkında konuşan Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

"ONLARA VURMAK İSTESEM YAPARDIM"

Öte yandan hafta içinde bir gazeteciye saldırdığı yönündeki iddiaları yalanlayan Osimhen, şunları dedi:

Gazetecilere vurmadım onlar yalan söylüyor. Neden yüzüme flaş tutuyorsunuz röportaj için izin istemeniz gerekiyor. Fotoğraflarımı silmek zorunda olduklarını söyledim. Onlara vurmak istesem yapardım.