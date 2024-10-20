Victor Osimhen: Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir

Haber Merkezi

Süper Lig'in 9. haftasında, Galatasaray'ın Antalyaspor maçında attığı röveşata golüyle farkı 3'e çıkaran Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"İNANILMAZ BİR GOL ATTIM"

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir gol attım. 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bugün doğum günü olan hocama armağan ediyorum golümü. İlk yarı iyi değildik ama Icardi'nin golüyle kendimizi toparladık. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

Nijeryalı golcü, "Birinci golümün iptal edilmesi normaldi ama ikinci golümün iptal edilmesi normal olamazdı." diye konuştu.

Victor Osimhen ayrıca, "Golüm Puskas Ödülü'ne aday olabilir, çok klas bir goldü. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

"KARİYERİMİN EN İYİ 3 GOLÜNDEN BİRİ"

Kariyerinin en iyi gollerinden birini attığı söyleyen Osimhen, "İlkinde Roland asist yapmıştı, hangimiz ofsaytta kaldık, bilmiyorum. İkinci golüm inanılmazdı. Kariyerimin en iyi 3 golünden biri ama önemli olan takımın kazanması. Hocamızın doğum günü, ona hediye ediyoruz. Mauro'yu iki golden ötürü tebrik ediyorum. Kendisi büyük bir lider." ifadelerini kullandı.

"ICARDİ ÇOK BÜYÜK BİR İNSAN"

Victor Osimhen şöyle dedi: