Victor Osimhen: Hepimiz uyanmalıyız

Süper Li̇g'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Galatasaraylı Victor Osimhen, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Mücadelede 2 gol atan Osimhen, şu ifadeleri kullandı:

Hayal kırıklığı... Takım arkadaşlarımın eforundan gurur duyuyorum. Burası zor bir lig. Şampiyonluk yarışında devam ediyoruz ve bunu elde etmek için kaliteye sahibiz.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Nijeryalı golcü, şunları dedi:

Takımı ve arkadaşlarımı seviyorum. Her şeyi yapmak istiyorum, onlara destek olmak istiyorum. Takımda herkes bu düşüncede. Hocamızla, oyuncularla ve taraftarla birlik hissediyoruz. Bazen gol atamasam bile savunmaya yardım etmeye çalışıyorum. Her maçı kazanmak için çıkacağız ve şampiyonluk yolunda en büyük adayız.