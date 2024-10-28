Victor Osimhen: Icardi ve beni engelleyemezler

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Süper Lig'de 10. hafta derbi heyecanına sahne oldu.

Galatasaray sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

"BU MOMENTUMLA DEVAM ETMELİYİZ"

Taraftarın desteğine değinen Osimhen şöyle dedi:

"Taraftarımız inanılmazdı. Bize 3 puanı onlar getirdi. İlk andan son ana kadar oyun olarak iyiydik. Karşımızda ileride çok büyük yetenekleri olan bir takım vardı. Gol katkısı kıymetli, mutluyum ama takımın kazanması daha önemli. Bu momentumla devam etmeliyiz."

"ICARDI VE BENİ ENGELLEYEMEZLER"

Icardi ile aralarındaki uyuma değinen Osimhen şu ifadeleri kullandı: