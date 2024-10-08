Victor Osimhen için Juventus açıklaması: Ocak ayında göreceğiz Galatasaray'ın Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen için Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso açıklamalarda bulundu. Meluso, Juventus'un Osimhen'e ilgisinden bahsederken Nijeryalı yıldızın Galatasaray için sadece birkaç aylık bir çözüm olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi

Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi ve Nijeryalı yıldızın kariyerine nerede devam edeceğine dair İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yaz transferi boyunca Galatasaraylı taraftarlar tarafından yoğun eleştirilere maruz kalan sarı-kırmızılı yönetim, Napoli'de kadro dışı bırakılan Victor Osimhen'i bir yıllığına kiraladı.

Sarı-kırmızılılar, Osimhen transferiyle Avrupa'yı da salladı. Galatasaray kariyerine yüksek perdeden giriş yapan Nijeryalı, Rizespor, Fenerbahçe ve PAOK maçlarında asist yaparken Kasımpaşa'ya karşı 2 gol kaydetti.

İTALYA'DAN JUVENTUS İDDİALARI

İtalyan basını, Galatasaray'daki performansıyla yeniden kendini bulan Victor Osimhen için Juventus'un teklif yapacağını iddia etti.

Napoli-Juventus rekabetinden dolayı Napoli cephesinin bu transfere pek sıcak bakmadığı fakat Vlahovic'i Arsenal'e göndermeye hazırlanan Juventus'un, Osimhen için ısrarcı olacağı kaydedildi.

ÇIKIŞ MADDESİNİ ÖDEYİP TRANSFERİ BİTİRECEKLER

Juventus'un Vlahovic'ten yaklaşık 70 milyon euro gelir elde edeceği öne sürülürken bu paranın tamamnının Osimhen transferinde kullanılacağı belirtildi. İtalya'da yer alan haberlere göre Juve, Osimhen'in çıkış maddesini ödeyerek Nijeryalı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor.

NAPOLI'NİN ESKİ SPORTİF DİREKTÖRÜ DE KONUŞTU!

Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Victor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meluso, Osimhen'in geçici olarak Galatasaray'a gittiğini ifade etti.

"BU GEÇİCİ BİR OPERASYON"

Meluso "Bu geçici bir operasyondu çünkü yaz transfer döneminde uygun bir yer bulamamıştı.... Artık Napoli'nin bir parçası olmak istemediğini ifade etmişti, en azından ilk birkaç ayı kaçırmaması için bir çözüm buldular." dedi.

"OCAK AYINDA GÖRECEĞİZ"

Osimhen'in ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceğini ifade eden Meluso, "Ocak ayında göreceğiz. Ben Napoli'ye gelmeden önce bile çok önemli bir teklif gelmişti ama De Laurentiis kulübün iyiliğini düşündüğü için bunu dikkate almadı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli'nin rekabet gücü için yaptı, Osimhen öyle kolay bulabileceğiniz bir oyuncu değil." dedi.