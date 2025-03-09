Victor Osimhen ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı

İHA

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

3 PUANI GETİRDİ

Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan Barış Alper Yılmaz’ın ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

PIATEK'E YAKLAŞTI

26 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 17'ye çıkardı ve 18 golle krallık yarışında zirvede olan Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek’i takibini sürdürdü.

TÜM KULVARLARDA 23 GOL ATTI

UEFA Avrupa Ligi’nde de 6 golü bulunan Osimhen’in bu sezon toplam 23 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 90. dakikada yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

"HER MAÇIN FİNAL OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Victor Osimhen, Alanyaspor maçında alınan galibiyeti değerlendirdi. Nijeryalı golcü, şunları dedi:

Öncelikle büyük tebrik takıma, taraftara da teşekkür. Onlar olmadan enerjimiz yetmezdi 3 puanı almaya. İlk yarı iyi değildik, ikinci yarı kendimizi düzeltmeyi bildik. Her maçın final olacağını biliyorduk. Önemli bir adımdı bu. Momentumu sürdürmeye devam edeceğiz.

"BİRBİRİMİZİ MOTİVE ETTİK"

Osimhen, sözlerine, şöyle devam etti:

İlk yarıdan sonra herkes konuştu. Biz bu konuda iyiyiz. Kaptan, Sanchez, Günay konuştu. Birbirimizi motive ettik. Bize ikinci yarıda gereken enerjiyi bu verdi. Üç puanı alacağımızı biliyorduk. Rakibe saygı duyuyoruz ama üç puanı biz hak ettik.

"MORATA İLE OYNAMAK İNANILMAZDI"

Golcü futbolcu, son olarak, şu sözleri sarf etti: