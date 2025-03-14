Haber Merkezi
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaşan Victor Osimhen mücadelenin 68. dakikasında yerini Dries Mertens'e bırakarak oyun alanı dışına geldi.
MİNİK TARAFTARI KIRMADI
Osimhen'in kenara geldiği sırada sahaya giren küçük bir Galatasaray taraftarı Nijeryalı yıldıza sarılarak kendisinden formasını istedi.
Küçük hayranını kırmayan Osimhen formasını çıkardı ve taraftara verdi.
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