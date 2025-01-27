Victor Osimhen, ofsayta takılıyor

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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sahada gösterdiği performansla sıkça gündeme geliyor.

Son dönemde gazetecilere saldırdığı iddialarıyla magazin basınına da yansıyan Nijeryalı futbolcu, saha içindeki bazı istatistikleriyle olumlu ve olumsuz eleştirilerin hedefi oldu.

Özellikle son dönemdeki gollerinin büyük bir kısmını penaltılardan atması ve sık sık ofsaytta kalması tartışma konusu.

Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig’de çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asistle toplamda 16 gole doğrudan katkı sağladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 maçta 3 gol ve 2 asistle oynayan yıldız, 18 maçta toplam 20 gole katkıda bulundu.

PENALTI GOLLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Osimhen’in son 9 maçında attığı 7 golün 6'sı penaltılardan geldi. Galatasaray kariyerindeki bu istatistik, eleştirileri artırdı.

Öte yandan Süper Lig’de attığı 12 golün 7'si penaltılardan geldi.

ÇOK FAZLA OFSAYTA DÜŞÜYOR

Osimhen’in bir diğer dikkat çeken istatistiği ise sık sık ofsayta düşmesi.

Süper Lig’de bu sezon 203 dakikada 24 kez ofsayt pozisyonunda kalan Nijeryalı oyuncu, dakikaya oranla ligde en çok ofsaytta kalan üçüncü futbolcu oldu.

Maç başına 1.4 ofsaytla oynayan yıldız, bu alanda rakiplerinin önünde yer alıyor.

Avrupa Ligi’nde ise 424 dakikada 7 kez ofsayta düşen Osimhen, bu alanda da dikkat çekiyor.

Özellikle Napoli’de geçirdiği son beş sezonda ofsayt sayılarının yüksekliği, tekrarlanan bir sorun olduğunu gösteriyor.

SON 5 SEZONDAKİ OFSAYT SAYILARI

Osimhen'in son 5 sezonda yaşadığı ofsayt sorunu da dikkat çekici: